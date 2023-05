Australia, donna incinta dopo il trapianto di utero donato dalla madre

L'intervento

Secondo quanto ricostruito da Abc News, alla donna era stato esportato l'utero in seguito a una isterectomia resa necessaria per un'emorragia riscontrata dopo il parto della prima figlia, Violet. La 30enne però voleva avere un altro figlio e si è sottoposta a un'operazione chirurgica insieme alla madre al Royal Hospital for Women di Sydney. Le due sono state sottoposte a oltre 16 ore di interventi chirurgici in cui sono stati coinvolti oltre 20 professionisti. I trapianti di utero sono operazioni temporanee che hanno in genere una durata di cinque anni, in modo tale da permettere alle donne di avere il tempo necessario per programmare una gravidanza. In questo caso però Bryant è rimasta incinta poche settimane dopo l'intervento.