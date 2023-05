Intervento record a Melzo, asportato tumore all'utero di 5,2 chili

"Operazione delicatissima"

Si è trattato di "un'operazione delicatissima - si legge - per le dimensioni della massa e per il rischio concreto di andare incontro all'infertilità per una donna ancora così giovane". Afferma Losa: "L'intervento è perfettamente riuscito. Dopo 4 giorni in reparto e un decorso regolare, la donna è stata dimessa in ottime condizioni", sottolinea. "Un caso molto raro" che "riaccende i riflettori sull’importanza della prevenzione". Raccomanda Losa: "Le pazienti che hanno disturbi simili, dolori e perdite ingiustificate, devono sempre rivolgersi a uno specialista. Ancora meglio sarebbe che i controlli siano effettuati con cadenza regolare in modo da poter intervenire, nel caso di dubbi, in tempi adeguati. In questo caso la giovane ha probabilmente sottovalutato i sintomi fino a quando la situazione non è peggiorata in maniera così grave". Un grande grazie, "per la qualità e le eccellenze che hanno dimostrato i nostri sanitari", arriva dalla direzione generale dell'Asst di Melegnano e della Martesana. È "un orgoglio aver salvato non solo la vita di questa donna, ma di aver permesso a lei di poter, un domani, donare ancora la vita", commenta il direttore sanitario Valentino Lembo.