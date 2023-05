Intelligenza artificiale prevede Parkinson con precisione del 96%

Lo studio

Gli studiosi, coordinati da J. Diana Zhang e William A. Donald della School of Chemistry, hanno sviluppato l'intelligenza artificiale creando una rete neurale ispirata dai "nodi" del cervello umano. Per farlo sono partiti dai dati raccolti nello studio Spanish European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Gli esperti si sono occupati dei casi di 39 pazienti che hanno sviluppato il morbo di Parkinson entro 15 anni dall'avvio dell'indagine raccogliendo tutti i dati relativi ai loro metaboliti - composti chimici prodotti dall'organismo a seguito del consumo di cibo, dell'assunzione di farmaci e dell'esposizione a sostanze chimiche - che sono veri e propri biomarcatori rilevabili nel sangue e in altri campioni biologici. I dati sono poi stati messi a confronto col set di metaboliti di 39 soggetti sani dall'intelligenza artificiale con lo scopo di trovare schemi in grado di prevedere il rischio di sviluppare la malattia. La tecnologia, chiamata Crank-Ms, acronimo di Classification and Ranking Analysis using Neural network generates Knowledge from Mass Spectrometry, si basa sui dati di un esame di laboratorio chiamato spettrometria di massa per identificare modelli tra i metaboliti.