Intelligenza artificiale, Moriggi a Sky TG24: "Ai non sia alibi"

"Dobbiamo sviluppare una cultura del dato, non solo una scienza dei dati"

Secondo Moriggi questo tipo di decisioni, "così come quelle di altri che hanno proposto di sospendere lo studio e la ricerca sull'intelligenza artificiale", suonano più come "tecniche di marketing che non come effettive riflessioni che pur sarebbero necessarie". Per l'esperto "noi viviamo in una società digitalmente aumentata e questo significa che sempre più avremo a disposizione e produrremo dati che dovremo gestire, processare, utilizzare anche ridisegnare nuovi concetti di cittadinanza". E per fare tutto questo gli algoritmi e l'intelligenza artificiale "saranno necessari" perché una società senza algoritmi, "una società del futuro ma anche del presente, senza intelligenza artificiale è destinata a collassare. Ma a collassare nel senso più proprio del termine". Secondo Moriggi quindi "dobbiamo sempre di più sviluppare, a diversi livelli, una cultura del dato, non solo una scienza dei dati, ampliando la possibilità di accesso e di formazione, a partire dalle scuole fino all'università e oltre, in modo tale da rendere queste paure non solo degli spauracchi fantascientifici ma dei momenti di riflessione necessari per ridisegnare il futuro della cittadinanza e delle professioni che ci attendono".