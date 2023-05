Tumore al colon, ecco quali sintomi non sottovalutare negli under 50

Ci sono alcuni sintomi da non sottovalutare che potrebbero essere un segnale della presenza di un tumore al colon. Si tratta di dolore addominale, sanguinamento, diarrea, livelli di ferro bassi. Sono questi i campanelli d'allarme, da tenere sotto controllo in particolar modo per gli under 50, sottolineati da uno studio della Washington University School of Medicine di St. Louis, pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute e ripreso dal Messaggero.