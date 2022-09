Cancro colon-retto: casi nel mondo in aumento del 63% entro il 2040

Sono le stime emerse da uno studio dei ricercatori dell'International Agency for Research on Cancer basato sui dati contenuti nel database Globocan

Nel 2020 nel mondo si sono verificati 1,9 milioni di casi di cancro del colon-retto e più di 930mila decessi. Numeri che secondo i ricercatori dell' International Agency for Research on Cancer (Iarc) sono destinati ad aumentare notevolmente nei prossimi anni, fino ad arrivare a quota 3,2 milioni di nuovi casi all'anno nel 2040, ovvero il 63% in più rispetto a oggi, e 1,6 milioni di decessi (+73%). Sono le stime emerse da uno studio, pubblicato sulla rivista Gut , basato sui dati contenuti nel database Globocan (Global Cancer Observatory).

I dati



approfondimento

Tumore precoce, aumentano i casi negli under 50

Nel corso dello studio, i ricercatori, oltre a stimare l'incidenza della neoplasia negli ultimi anni studiando le cartelle cliniche dei pazienti contenute nel database, sono riusciti a valutare l'impatto di questa malattia nei prossimi 18 anni attraverso una proiezione delle attuali caratteristiche demografiche della popolazione. "Si prevede che oltre l'80% dei nuovi casi del 2040 si verificheranno in Paesi con livelli alti o molto alti nell'indice di sviluppo umano", ha riferito lo Iarc in una nota. Quanto alla situazione attuale, "è stata osservata un'ampia variabilità geografica nei tassi di incidenza e mortalità". In particolare, "l'incidenza più alta è stata osservata in Europa, Australia e Nuova Zelanda, i tassi di mortalità più alti nell'Est Europa", hanno spiegato i ricercatori dell'International Agency for Research on Cancer.



In calo i tassi di incidenza nei Paesi ad alto reddito



Un dato positivo riguarda, invece, la diminuzione dei tassi di incidenza del cancro del colon-retto nei Paesi ad alto reddito. "Calo dovuto in gran parte grazie ai programmi di screening. Tuttavia, il cancro del colon-retto rimane una malattia comune; si osservano tassi di incidenza crescenti negli adulti più giovani e nei Paesi che stanno attraversando la transizione economica", ha sottolineato lo Iarc.