Giornata mondiale ipertensione, i consigli contro la pressione alta

Il 17 maggio è la Giornata Mondiale dell' ipertensione . Lo slogan di questa edizione è "Misura la tua pressione, mantienila normale, vivi più a lungo". In Italia l'ipertensione arteriosa affligge circa il 30% della popolazione adulta con percentuali maggiori in chi ha più di 50 anni di età, ma è in aumento anche tra bambini e adolescenti.

L'ipertensione arteriosa è una condizione caratterizzata da una pressione del sangue nelle arterie più alta rispetto agli standard fisiologici normali. I soggetti in età avanzata tendono a soffrire spesso di ipertensione arteriosa perché spesso è una conseguenza del processo di invecchiamento dell’organismo. Sebbene non costituisca una vera e propria malattia, la pressione alta rappresenta un importante fattore di rischio, ovvero una condizione che aumenta le probabilità di sviluppare altre patologie, come le malattie cardiovascolari, e aumenta il rischio di ictus. Per questo motivo, è fondamentale diagnosticarla tempestivamente e seguire una terapia mirata per tenere sempre sotto controllo i valori.

I consigli contro la pressione alta

È molto importante fare prevenzione. Secondo quanto riporta l'Istituto Superiore di Sanità, è opportuno seguire semplici indicazioni adatte a tutte le età. Per quanto riguarda l'alimentazione, è consigliato mangiare verdura e frutta, almeno cinque porzioni al giorno, ridurre l’aggiunta di sale nella preparazione dei cibi, non usare cibi precotti e non aggiungere sale a tavola, consumare alimenti con pochi grassi di origine animale (grassi saturi) e colesterolo, poca carne, pochi formaggi e pochi insaccati, mangiare con più frequenza il pesce, consumare alimenti con alto contenuto di fibre (riso, pane e pasta integrali, verdura e frutta, legumi) e

limitare il consumo di alcol e limitare il consumo di caffeina. Altri accorgimenti da seguire per avere uno stile di vita sano e mantenere la pressione del sangue a livelli ottimali sono controllare il peso perché essere in sovrappeso costringe il cuore a lavorare di più per pompare il sangue in tutto il corpo, fare attività fisica in maniera regolare e quotidianamente perché oltre a ridurre la pressione arteriosa il movimento aiuta a perdere peso e a diminuire l'ansia e lo stress. Un altro alleato dell'ipertensione è il fumo che non causa direttamente l'aumento della pressione arteriosa ma favorisce l'arteriosclerosi che provoca il restringimento delle arterie aumentando il rischio di avere un infarto o un ictus. Contro l'ipertensione è utile anche imparare le tecniche per affrontare e gestire lo stress di tutti i giorni.