1/6 ©Ansa

Novità per i dentisti. Il ddl semplificazioni, approvato dal Consiglio dei ministri, prevede che i professionisti della cura dei denti possano effettuare anche le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva per specifiche parti del viso

La ricetta elettronica diventa definitiva: ecco come funziona e quali sono i vantaggi