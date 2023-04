1/11 ©IPA/Fotogramma

La timidezza nei più giovani rappresenta una risposta alle novità e alle valutazioni sociali caratterizzata da paura e nervosismo, ma potrebbe anche dipendere in modo intrinseco dalla situazione affrontata. E' quanto emerge da uno studio degli scienziati della McMaster University e della Brock University, in Canada, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista 'Child Development' per descrivere i risultati del proprio lavoro

Erika Stevanato supera la timidezza con la musica