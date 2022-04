Erika Stevanato con Sovrani supera la timidezza con la musica: video

Esce Sovrani il mio nuovo singolo, nel brano unisco le mie due più grandi passioni: musica e moda. Sovrani è il mio quarto singolo, la stesura del testo è stata affidata all'autrice vicentina Giorgia Brunello. Oltre a coltivare la passione per la musica di professione faccio la modella. In questa canzone dunque si sono unite queste due mie grandi passioni. l’idea è nata dalla mia manager Maria Totaro e dal designer Cosimo Vinci che mi ha scoperta sui giornali in un book fotografico proponendomi a una azienda di gioielli. Ho 20 anni e vivo a Massanzago nella provincia di Padova. Inizio ad avvicinarmi al canto fin da giovanissima con lo studio del pianoforte. La moda diventata attualmente il mio lavoro, mi fa arrivare a ottenere la fascia di Miss per diversi brand in eventi molto importanti. Nel frattempo maturo l’idea di partecipare al talent di Amici e già nel 2018 vengo convocata in sfida. In questi ultimi anni sono stata seguita dalla discografica e manager Maria Totaro e dalla propria etichetta discografica la MMline Production Records . Mi definisco una ragazza abbastanza semplice ma allo stesso tempo un po' complicata. La passione per il canto mi ha aiutato tantissimo a superare la mia timidezza, spesso mettevo come una barriera tra me e le persone e la musica mi ha aiutato moltissimo soprattutto a comunicare tramite le mie canzoni.



Sovrani” rappresenta un sogno, quello più profondo e puro che si cela dentro di noi da quando siamo bambini. Quello che alla domanda “Cosa farai da grande?” abbiamo quasi paura a dirlo, come se lo volessimo tenere nascosto dentro di noi, proteggerlo.

Non a caso si dice che i sogni vengano deposti dentro un cassetto, dove solitamente si mettono le cose più importanti. Perché si sa, il mondo esterno è in grado di creare le più grandi aspettative, ma anche di metterle a tacere. Per questo motivo i sogni più inarrivabili tendono a celarsi dentro di noi e a crescere lontano dalla luce del sole o dallo sguardo degli altri, finché un giorno saranno talmente grandi da sentirsi soffocare tra le pareti del nostro petto e saranno costretti a uscire allo scoperto.



Sovrani è una bambina che sogna di diventare una modella, di vestirsi degli sguardi della gente, di scaldarsi con le luci delle passerelle e di brillare come i gioielli che indossa. Il testo si ispira alla linea “Cristal Magique”, “Fashion Mood” e “Luce Collection” del marchio Sovrani, caratterizzati da eleganza, delicatezza, bellezza, ed emozione. Un gioiello, infatti, è in grado di trasportare la donna che lo indossa in un’altra dimensione e farla brillare di luce propria, come se le pietre preziose facessero parte di lei. Un verso recita “siamo Sovrani per l’eternità” perché finché ci sarà la capacità di sognare, nessuno potrà farci smettere di sognare.