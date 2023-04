Covid, nuova variante scoperta in allevamento di visoni in Polonia

In Polonia è stata identificata una variante sconosciuta del virus SarsCoV2 in due allevamenti di visoni. La variante ha caratteristiche che la rendono peculiare: è imparentata con una versione del virus responsabile di Covid-19 rilevata per l'ultima volta negli esseri umani tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Questo fa pensare che sia circolata a lungo negli animali. La scoperta, fatta dall'Istituto nazionale di ricerche veterinarie di Puławy, in Polonia, e da ricercatori dell'Erasmus University Medical Centre di Rotterdam è stata illustrata su Eurosurveillance, rivista dello European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc). (IL MONITORAGGIO IN ITALIA - STOP OBBLIGO MASCHERINE IN OSPEDALE)