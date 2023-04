Stressati al lavoro? Lo rivela come si digita e si clicca sul mouse

Le persone colpite spesso non si rendono conto che le loro risorse fisiche e mentali si stanno esaurendo, finché non è troppo tardi ascolta articolo Condividi

Dimmi come muovi il mouse e ti dirò quanto sei stressato. Questo è il principio sul quale si basa un metodo messo a punto da un team di ricercatori svizzeri, in grado di rilevare lo stress in ufficio dal modo in cui le persone cliccano sul cursore e digitano sulla tastiera. In territorio elvetico, spiegano gli autori dello studio pubblicato sul 'Journal of Biomedical Informatics', un dipendente su tre soffre di stress sul posto di lavoro. Le persone colpite spesso non si rendono conto che le loro risorse fisiche e mentali si stanno esaurendo, finché non è troppo tardi. Ed è per questo che gli esperti ritengono importante identificare lo stress lavoro-correlato il prima possibile e dove si manifesta.

Lo studio I ricercatori del Politecnico di Zurigo (Eth), hanno sviluppato il modello 'rilevatore' di stress utilizzando nuovi dati e l'apprendimento automatico. E assicurano: "Il modo in cui digitiamo sulla tastiera e muoviamo il mouse sembra essere un predittore migliore di quanto ci sentiamo stressati in un ambiente d'ufficio, rispetto alla nostra frequenza cardiaca". A spiegarlo è l'autrice dello studio, la matematica Mara Nägelin, dell'Eth di Zurigo. Applicati correttamente, questi risultati potrebbero essere utilizzati in futuro per prevenire precocemente un aumento dello stress sul lavoro.

La scoperta Cosa hanno scoperto i ricercatori? In un esperimento hanno dimostrato che le persone stressate digitano sui tasti e muovono il mouse in modo diverso dalle persone rilassate. "Muovono il puntatore più spesso e in modo meno preciso e coprono distanze maggiori sullo schermo. Le persone rilassate, invece, prendono percorsi più brevi e diretti per raggiungere la loro destinazione e impiegano più tempo a farlo", afferma Nägelin. Inoltre, le persone che si sentono stressate in ufficio commettono più errori durante la digitazione. Scrivono a singhiozzo con molte brevi pause. Le persone rilassate, invece, fanno meno pause, ma più lunghe quando digitano su una tastiera. La connessione tra lo stress, da un lato, e la digitazione e il comportamento del mouse, dall'altro, può essere spiegata con quella che è nota come teoria del rumore neuromotorio: "L'aumento dei livelli di stress ha un impatto negativo sulla capacità del nostro cervello di elaborare le informazioni. Ciò influisce anche sulle nostre capacità motorie", spiega la psicologa Jasmine Kerr, coautrice dello studio. Per sviluppare il loro modello, i ricercatori del politecnico elvetico hanno osservato 90 partecipanti in laboratorio mentre svolgevano compiti d'ufficio il più vicini possibile alla realtà, come pianificare appuntamenti o registrare e analizzare dati. Gli studiosi hanno registrato il comportamento del mouse e della tastiera dei partecipanti, nonché le frequenze cardiache. E hanno anche chiesto loro quanto si sentissero stressati. Alcuni dei partecipanti potevano lavorare indisturbati, altri dovevano anche partecipare a un colloquio di lavoro e venivano interrotti continuamente con messaggi di chat. "Siamo rimasti sorpresi dal fatto che la digitazione e il comportamento del mouse fossero un predittore migliore", afferma Nägelin. I ricercatori stanno attualmente testando il loro modello con i dati dei dipendenti svizzeri che hanno accettato di registrare il comportamento del mouse e della tastiera, e i dati del loro cuore, direttamente sul posto di lavoro, utilizzando un'app che chiede regolarmente di quantificare i livelli di stress soggettivo. I risultati dovrebbero essere disponibili entro la fine dell'anno.