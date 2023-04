Alzheimer, con esame del sangue diagnosi malattia 10 anni prima

Uno studio pubblicato sulla rivista Alzheimer's & Dementia, condotto dagli scienziati del Karolinska Institutet, in Svezia, sostiene che livelli ematici elevati di glicani, strutture costituite da molecole di zucchero, potrebbero essere collegati a un rischio maggiore di sviluppare la malattia di Alzheimer. I ricercatori hanno considerato i dati relativi a 233 partecipanti allo Swedish National Study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K). I campioni sono stati raccolti tra il 2001 e il 2004 e i volontari sono stati monitorati regolarmente per un follow-up di circa 17 anni (I DISTURBI DEL SONNO TRA LE CAUSE SCATENANTI).