India, un fungo delle piante ha infettato per la prima volta un uomo

Il "chondrostereum purpureum" è noto per causare la “malattia della foglia di argento” nelle piante. Il primo caso registrato dalla letteratura scientifica, riportato dalla rivista Medical Mycology Case Reports, riguarda un micologo di 61 anni che, dopo aver avuto sintomi come un ascesso nella trachea, voce rauca e tosse, è guarito dopo un trattamento con antimicotici durato 2 mesi ascolta articolo Condividi

Il fungo Chondrostereum purpureum, che causa nelle piante la “malattia della foglia di argento”, ha contagiato per la prima volta un essere umano. Il primo caso registrato dalla letteratura scientifica è avvenuto in India e il paziente, che ha avuto un ascesso nella trachea, voce rauca e tosse, è guarito dopo un trattamento con antimicotici durato 2 mesi.

I sintomi della malattia Secondo quanto riportato dalla rivista scientifica specializzata Medical Mycology Case Reports, un paziente di 61 anni della regione orientale dell'India si è presentato in ambulatorio con raucedine di voce, tosse, faringite ricorrente, affaticamento, difficoltà di deglutizione che perduravano negli ultimi 3 mesi. Il paziente, un micologo vegetale di professione, ha lavorato a lungo con materiale in decomposizione e vari funghi nell'ambito delle sue attività di ricerca. Una Tac ha riscontrato un ascesso nella trachea. Le analisi hanno identificato strutture filamentose provocate dai funghi, le ife fungine, ma solo con il sequenziamento del Dna, grazie all’interessamento di un centro di ricerca sui funghi dell’Oms, è stato possibile risalire alla causa dell’infezione: il Chondrostereum purpureum. Grazie al trattamento antimicotico il paziente è guarito in due mesi e la malattia non si è ripresentata nei due anni successivi. approfondimento Candida auris, fungo resistente ai farmaci presente in Italia dal 2019

Cos'è il chondrostereum purpureum Il chondrostereum purpureum è un fungo vegetale che causa la malattia delle foglie d'argento delle piante e in particolare colpisce quelle della famiglia delle rose. La malattia è progressiva e spesso fatale se non trattata in maniera tempestiva. Il nome comune deriva dalla progressiva colorazione argentata che assumono le foglie sui rami delle piante colpite da questo fungo. Il fungo chondrostereum purpureum si diffonde attraverso le spore che vengono trasportate dall'aria. approfondimento Candida Auris, fungo isolato per la prima volta in un paziente di Pisa

Le malattie causate dai funghi nell'essere umano Questo tipo di malattie non solo molto diffuse grazie alla risposta immunitaria dell'organismo umano e ad altri fattori di difesa. Ci sono alcune specie che possono causare problemi come il piede dell’atleta o la tigna, oppure, come l'aspergillus, in grado di infettare in maniere più profonda l'organismo. A destare preoccupazione sono soprattutto le infezioni causate dalla candida auris, il fungo che provoca la candidosi, che a volte, data al resistenza ai trattamenti antimicotici, possono risultare mortali. approfondimento Febbre della valle, cosa sappiamo sul pericoloso fungo degli Usa