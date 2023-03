6/14 ©Ansa

Come si legge sul sito dell’Iss, “Candida auris è un fungo isolato per la prima volta nel 2009 in Giappone dall’orecchio (in latino ‘auris’) di una donna, tuttavia il primo isolato ad oggi noto risale al 1996 identificato retrospettivamente in una raccolta di campioni coreani. I primi focolai europei risalgono al 2015 in Francia mentre in Italia il primo caso di infezione invasiva è stato identificato nel 2019 seguito da un focolaio nelle regioni settentrionali nel biennio 2020-2021”