Candida Auris, fungo isolato per la prima volta in un paziente di Pisa

Primo caso isolato in Toscana, a Pisa, di Candida auris , definita il super fungo. Come riporta La Nazione , è stato trovato per la prima volta nel 2009 in Giappone da un campione proveniente dall’orecchio (dal latino auris) di una donna. Il primo, però, a oggi noto risale al 1996 ed è stato identificato (a posteriori) in una raccolta di campioni coreani. Invece, l'uomo - l'ultimo caso individuato a Pisa - è originario della provincia di La Spezia ed è arrivato nei giorni scorsi all’ospedale di Cisanello perché continuava ad accusare malori. "L’infezione è sotto controllo e risponde ai farmaci, ma si trova in ospedale per altre patologie pregresse", ha detto il direttore dell’Uo, il professor Marco Falcone. ( DIFFUSIONE PER IL CAMBIAMENTO CLIMATICO )

Le dichiarazioni

Il paziente adesso sta meglio grazie alla terapia: "L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) lo ha individuato come minaccia globale perché invasivo e resistente a molti antifungini. Solo nel 10% vengono sviluppate infezioni gravi ma tra queste la mortalità è elevata. Ma abbiamo trovato una classe attiva di antifungini che funzionano", ha continuato a La Nazione il professore. "Se dobbiamo allarmarci? No, c’è una terapia e sono state messe in campo tutte le azioni per limitarne la diffusione. In Liguria sono stati registrati molti casi di infezione da Candida auris e il paziente proviene da lì. Sembrerebbe un caso di importazione. Come si contrae? Per contatto diretto convivendo nello stesso ambiente". E sui sintomi: "Interessa spesso pazienti già ospedalizzati, i sintomi potrebbero non essere subito evidenti. Ma, in generale, si manifesta con infezioni".