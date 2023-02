Febbre della valle, cosa sappiamo sul pericoloso fungo degli Usa

La patologia, endemica nel sud ovest degli Stati Uniti, potrebbe diffondersi in zone non abituate al fungo a causa dell'aumento delle temperature. Può comportare conseguenze molto gravi, fino alla morte del soggetto colpito

Il problema, secondo gli esperti americani, è che l'aumento delle temperature che riguarda gli Stati Uniti come tutto il resto del pianeta, potrebbe estendere la febbre anche ad altri stati, non abituati a convivere con l'attacco di tali funghi.

È nota come Febbre della valle (Valley Fever in inglese), la nuova minaccia sanitaria degli Stati Uniti. Si tratta di una patologia che si sviluppa a seguito dell'inalazione di spore fungine di coccidioides che si alzano dal terreno, risultando particolarmente sviluppata negli ambienti aridi e caldi, tanto da essere ormai endemica nella parte sud-occidentale del Paese, prevalentemente desertica.

Sintomi variabili

Sebbene nella maggior parte dei casi la Febbre della valle non comporti conseguenze particolarmente gravi per il soggetto che ne è colpito, con alcune persone, probabilmente per questioni genetiche, il coccidioide può provocare danni gravissimi, fino a risultare letale nei casi estremi.

Una volta inalate le spore fungine semplicemente respirando all'aria aperta, i sintomi si manifestano entro tre settimane e comprendono stanchezza, tosse, febbre, fiato corto, mal di testa, sudorazione notturna, dolori muscolari e articolari ed eruzioni cutanee più o meno gravi.

Su un gruppo ristretto di pazienti attaccati, il fungo risulta essere estremamente aggressivo, fino ad arrivare a nutrirsi a tutti gli effetti della loro carne e arrivando a uccidere fino al 40% delle sue "vittime" quando attacca il cervello o il midollo spinale. Secondo le stime sono circa 200 le persone che ogni anno perdono la vita negli Stati Uniti a causa della Febbre della valle.