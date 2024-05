Salute, la stomia come opportunità di rinascita e supporto

La stomia è una procedura chirurgica in cui viene creata un’apertura artificiale, temporanea o definitiva, nel tratto digerente e/o urinario per consentire il passaggio delle feci o delle urine. La procedura viene eseguita per diverse ragioni, quali neoplasie, malattie infiammatorie croniche intestinali o patologie inerenti l’apparato urinario

Più di 75000 persone vivono con una stomia, una procedura chirurgica che crea un'apertura artificiale nel tratto digerente o urinario per il passaggio di feci o urine - spesso necessaria a causa di neoplasie o malattie croniche. Grazie agli sforzi delle persone stomizzate, degli loro operatori sanitari che si prendono cura di loro e delle aziende che le supportano con prodotti e servizi per aiutarle a condurre una vita normale - non è più un tabù. Si è parlato di questo a Roma, nel corso della conferenza stampa "LA STOMIA, TRA CURA E SOSTEGNO ALLA PERSONA – sinergie tra professionisti e pazienti", promossa da Convatec, azienda globale di prodotti e tecnologie in campo medico, e organizzata da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti in ambito sanitario e nell’industria di settore Evoluzione delle tecniche chirurgiche.