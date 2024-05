Non si cresce se non ci si espone a un rischio funzionale alla messa in atto delle competenze. La crescita a rischio zero è una crescita che rende fragili. Quindi, per dare un risvolto pratico e "tecnologico": i figli non vanno geolocalizzati e non bisogna controllare quotidianamente il registro elettronico. Devono potere sbagliare e devono essere liberi di perdersi.