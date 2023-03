La pizza napoletana è sicura: la parte più bruciata non è cancerogena

La pizza napoletana, nella parte più cotta e quindi sul bordo, è sicura, non è cancerogena e quindi non è nociva per la salute. È quanto è emerso nel corso del convegno "Pizza napoletana tra tradizione e innovazione", in corso all'Accademia dei Georgofili di Firenze. "La pizza napoletana è sicura, non porta problemi nella parte che definiamo più bruciacchiata", ha affermato Mauro Moresi dell'Accademia dei Georgofili. (CAMPIONATI DEL MONDO DELLA PIZZA 2023 - TUTTE LE STAR INNAMORATE DELLA PIZZA)