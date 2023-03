Allarme Ecdc: 67 casi botulismo dopo iniezioni botox per dimagrire

I casi in Turchia

Dei 63 casi con informazioni disponibili, 60 casi sono collegati a un ospedale privato di Istanbul mentre 3 casi sono collegati a un ospedale privato a Izmir sempre in Turchia. In una nota l'Ecdc ha lanciato l'allarme: "Le persone che in quei giorni si sono recate a Istanbul e Izmir per il trattamento basato su iniezioni di botox allo stomaco per perdere peso, sono invitate a consultare un medico, in particolare se manifestano sintomi come debolezza, difficoltà a respirare e/o a deglutire. L'Ecdc - si legge ancora - incoraggia vivamente i cittadini dell'Ue/Spazio economico europeo a evitare i trattamenti intragastrici con tossina botulinica per l'obesità in Turchia poiché questo è attualmente associato a un rischio significativo di sviluppare il botulismo. Al momento non è chiaro se si tratti di un problema terapeutico o procedurale negli ospedali coinvolti o se vi sia un problema con il prodotto somministrato".