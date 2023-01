Donazioni organi e trapianti in Italia: record nel 2022

Per la prima volta hanno superato quota 1.800 in un anno: sono state complessivamente 1.830. Confermato il trend di crescita già mostrato nel 2021, completando di fatto il totale recupero dei livelli di attività precedenti all'emergenza Covid

Il 2022 in Italia è stato un anno record per le donazioni di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche. Per la prima volta, infatti, hanno superato quota 1.800 in un anno: sono state complessivamente 1.830 (+3,7%), 1.461 da donatori deceduti e 369 da viventi. Un risultato frutto in particolare di un nuovo aumento delle donazioni potenziali segnalate in rianimazione (2.662, +4,1%), che fanno un nuovo passo verso i livelli pre-Covid. La pandemia, d'altra parte, aveva avuto il suo impatto più forte proprio sulle terapie intensive. I dati del report del Centro nazionale trapianti (Cnt), sono stati presentati al Ministero della Salute dal ministro Orazio Schillaci insieme al direttore del Cnt, Massimo Cardillo, e al presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro.