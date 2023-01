Bergamo, primo trapianto di polmone da vivente in Italia

Proprio a seguito di quell'intervento, però, il bambino ha manifestato la cosiddetta "malattia da trapianto contro l'ospite", una crisi di rigetto per cui le cellule del ricevente attaccano gli organi e i tessuti appena trapiantati perché non li riconoscono come propri. Tale complicanza ha comportato un danno grave e irreversibile alla funzionalità polmonare del paziente, che ha reso necessario agire con un trapianto.

È stato eseguito all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo il primo trapianto di polmone da vivente in Italia. L'intervento chirurgico, estremamente delicato, viene eseguito raramente, soprattutto in Giappone e negli Stati Uniti, mentre in Europa sono pochissimi i precedenti.

Attesa per l'esito

I due pazienti rimangono ricoverati in prognosi riservata, con i risultati del'intervento che si riveleranno solo tra qualche giorno. I medici si dichiarano però "fiduciosi sul decorso post operatorio, anche perché in questo caso il rischio di rigetto, particolarmente elevato per il trapianto di polmone da cadavere, è molto basso quando il sistema immunitario riconosce il nuovo organo come proprio".

Il coordinatore dell'operazione Michele Colledan ha commentato: "L'estrema rarità di questi casi, e i limiti tecnici del trapianto da vivente, nel caso del polmone non lo rendono un'opzione terapeutica di facile applicazione. Per questo, diversamente da quanto succede per altri organi, non viene abitualmente considerata un'opzione alla portata di tutti, in grado di contribuire efficacemente all'abbattimento delle liste d'attesa. L'intervento segna comunque per il nostro ospedale una tappa importante in un percorso di crescita dell'attività trapiantologica quasi quarantennale".

Il direttore del Centro Nazionale per i Trapianti Massimo Cardillo ha invece sottolineato come il trapianto effettuato a Bergamo dimostri "ancora una volta il livello di eccellenza della trapiantologia italiana". Cardillo ha infine evidenziato il valore simbolico del fatto che questa operazione d'avanguardia sia avvenuta in una delle città maggiormente colpite dal Covid e da tutti le sue conseguenze sanitarie, proprio a danno dei polmoni.