Sindrome di Ramsay Hunt, cos'è la malattia di cui soffre Justin Bieber

Le cause

approfondimento

Come detto, le cause della malattia sono da ricollegare alla riattivazione del virus della varicella e del fuoco di Sant'Antonio. In alcuni individui il virus resta latente e può attivarsi a causa di un'infezione secondaria. Nel caso in cui colpisca il nervo facciale, come è stato per Justin Bieber, si parla di sindrome di Ramsay Hunt, che di fatto causa una vera e propria paralisi del volto. La malattia non è trasmissibile per chi ha in passato contratto la varicella o si è sottoposto al vaccino, ma le persone che non rientrano in queste categorie e soffrono di patologie immunodepressive sono particolarmente a rischio.