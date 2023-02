Quasi un terzo della popolazione italiana conduce una vita sedentaria

Circa 20 milioni di italiani, il 32.5% della popolazione, conduce una vita sedentaria e non pratica alcuna attività fisica. E' l'allarme lanciato da Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi (Foce) e Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) in occasione della presentazione a Livorno di una collaborazione volta appunto a promuovere lo sport e uno stile di vita salutare. La percentuale di sedentari è ancora più alta nelle donne ed è del 27% tra i bambini e i ragazzi nella fascia 3 - 17 anni.

"Sport fondamentale per stile di vita sano"

"Cancro, malattie ematologiche e cardiovascolari interessano in totale oltre un sesto della popolazione - afferma Francesco Cognetti, Presidente di Foce -. I nuovi casi di tumori solidi l'anno sono oltre 390mila mentre quelli del sangue circa 35mila. Le malattie cardiache rappresentano inoltre la prima causa di morte nel nostro Paese. Sono patologie potenzialmente prevenibili attraverso stili di vita sani. Tra questi, lo sport svolge un ruolo fondamentale. Per garantire protezione contro gravi malattie deve però essere praticato in modo continuativo e iniziato sin da giovani".

"Effetti nefasti della pandemia"

"Siamo lieti di collaborare con i medici specialisti rappresentati da FOCE - sottolinea Giovanni Petrucci, Presidente Fip -. La nostra Federazione conta oltre 300.000 tesserati e coinvolge quindi direttamente e indirettamente milioni di famiglie. Come dimostrano i dati ufficiali dell'Istat, la pandemia e il Covid-19 hanno avuto effetti nefasti anche in termini di pratica sportiva continuativa. Vogliamo quindi dare il nostro contributo per rilanciare a 360 gradi l'attività fisica".