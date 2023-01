Per la prima volta, un articolo prende in esame l'associazione tra l'artrosi al ginocchio e la compresenza di effetti avversi. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista 'Aging Clinical and Experimental Research'

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Per la prima volta, uno studio pubblicato sulla rivista 'Aging Clinical and Experimental Research', prende in esame l’associazione tra l’artrosi al ginocchio e la compresenza di effetti avversi. "Lo scopo di questa revisione della letteratura scientifica è quello di considerare una patologia degenerativa articolare, come l'artrosi del ginocchio, come fattore di rischio predisponente severe entità cliniche di pertinenza internistica", ha spiegato Nicola Veronese, primo autore e specialista geriatra al Dipartimento di medicina Interna e Geriatria dell'Università di Palermo diretto da Mario Barbagallo. L’artrosi al ginocchio, infatti, è una condizione clinica che viene comunemente associata a una ridotta qualità della vita e alla disabilità.