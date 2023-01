L'influenza stagionale particolarmente aggressiva unita ai contagi da Covid-19 stanno mettendo a dura prova il servizio sanitario nazionale britannico . Ai numerosi appelli lanciati negli scorsi giorni dai singoli ospedali si è unito l'avvertimento dell’ente centrale che monitora gli standard di cura nei dipartimenti di pronto soccorso del Regno Unito, il Royal College of Emergency Medicine (Rcem), che ha segnalato come alcuni reparti di pronto soccorso siano in uno "stato di completa crisi". Lo riporta la Bcc . (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA)

"Peggior inverno per le attese nei pronto soccorso"



Secondo il Royal College of Emergency Medicine, il servizio sanitario nazionale britannico sta affrontando il peggior inverno mai registrato per le attese nei pronto soccorso. Il dottor Ian Higginson, vicepresidente di Rcem, ha riferito che le attese nei reparti di emergenza sono "spaventose" e che talvolta i pazienti sono costretti ad aspettare fino a quattro giorni prima di essere visitati. "I dipartimenti di emergenza si trovano in uno stato di crisi davvero terribile. Non c'è dubbio che se non riesci a mandare un'ambulanza a qualcuno che sta avendo un infarto o un ictus, alcuni di quei pazienti subiranno danni e potrebbero morire”, ha riferito Higginson, sottolineando che il personale sanitario "sta facendo del suo meglio, ma sono necessari investimenti per sostenere il servizio sanitario"." Questo è un vero problema, sta accadendo ora nei nostri dipartimenti di emergenza e dobbiamo riconoscerlo", ha concluso.



Nhs: "Tensione insopportabile per il servizio sanitario"



Anche Matthew Taylor, a capo del servizio sanitario britannico (Nhs), ha confermato che i pronto soccorso sono in ginocchio nel Regno Unito a causa di un elevato accesso dei pazienti. "La maggior parte del servizio sanitario è sottoposta a uno sforzo insopportabile e ciò significa che non siamo in grado di fornire il servizio come al solito", ha riferito in un'intervista a Sky News. "Dobbiamo concentrare tutte le nostre energie sui bisogni più urgenti e intensi, ed è per questo che si assiste alla dichiarazione di incidenti critici in così tanti luoghi", ha aggiunto. Anche il dottor Tim Cooksley, presidente della Society for Acute Medicine, ha dichiarato a Sky News che è necessaria "un'azione urgente" perché "questa situazione è peggiore di quella che abbiamo vissuto durante la pandemia di Covid al suo apice".