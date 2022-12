Healthcare Innovation Forum, al via la prima edizione a Roma

Si terrà a Roma la prima edizione di Healthcare Innovation Forum, un appuntamento sulle innovazioni in ambito sanitario. Organizzato da Core, in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, il Forum avrà cinque temi centrali

Si terrà a Roma, martedì 6 dicembre 2022 presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma, la prima edizione di Healthcare Innovation Forum, un appuntamento sulle innovazioni in ambito sanitario. Organizzato da Core, in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, già partner accademico dell’iniziativa, il Forum avrà cinque temi centrali. Su questi si struttureranno le rispettive tavole rotonde: health open innovation, health and care 4.0, health and big data e IomT (Internet of medical Things), medicina di prossimità, terapie personalizzate e nuove frontiere del farmaco, mondo start-up del settore.