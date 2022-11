Influenza, curva continua a crescere: superata quota 1 milione di casi

I dati del bollettino



Nello specifico, nel corso della 45esima settimana del 2022, i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 388mila, per un totale di 1,18 milioni di casi a partire dall’inizio della sorveglianza. "Si intensifica la circolazione dei virus influenzali, anche se a far crescere il numero delle sindromi simil-influenzali, in queste prime settimane di sorveglianza, hanno concorso anche altri virus respiratori", ha precisato l'Istituto superiore di sanità.



Incidenza: 6,57 casi per mille assistiti



L'incidenza, nel periodo di riferimento si è attestata sopra la soglia basale, con un valore pari a 6,57 casi per mille assistiti, più alta di oltre il 50% rispetto alla stessa settimana dello scorso anno, quando aveva raggiunto un valore di 4,2. I più colpiti continuano ad essere i bambini con meno di 4 anni, in cui si osserva un'incidenza pari a 19,64 casi per mille assistiti. Dato che scende a 9,27 nella fascia di età 5-14 anni, a 5,85 tra i 15 e i 64 anni e a 3,48 casi per mille al di sopra dei 65 anni di età.

In particolare, Umbria e Lombardia sono le Regioni con l'incidenza più alta, entrambe sopra i 10 casi per mille abitanti. L'Iss sottolinea, inoltre, che tutte le Regioni, tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, hanno superato la soglia basale, tranne Molise, Basilicata e Valle d’Aosta. Tre Regioni (Campania, Calabria, Sardegna) non hanno ancora attivato la sorveglianza InfluNet.