Vaiolo scimmie, contagio potrebbe avvenire con tatuaggi e piercing

La trasmissione del vaiolo delle scimmie potrebbe avvenire anche durante l'esecuzione di un tatuaggio o di un piercing nel caso in cui gli strumenti utilizzati non siano stati adeguatamente sterilizzati. È quanto emerso da un nuovo studio, pubblicato sulla rivista The Lancet Infectious Diseases, che descrive quanto accaduto a Cadice, in Spagna, dove negli scorsi mesi è stato identificato un cluster di infezioni da Monkeypox legato a un'attività di piercing e tatuaggi. Sebbene la principale modalità di trasmissione rimanga il contatto fisico stretto, compresa l’attività sessuale, con una persona infetta, con i suoi fluidi corporei o le sue lesioni cutanee, è dunque opportuno fare attenzione alla sicurezza dei locali in cui si sceglie di sottoporsi a un piercing o a un tatuaggio.