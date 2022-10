Il 29 ottobre si celebra la Giornata mondiale della psoriasi

Apiafco, gli eventi organizzati

In occasione del World Psoriasis Day, Apiafco, l’Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha organizzato diversi eventi, online e in presenza. L’associazione ha deciso di regalare ai propri soci la novella di John Updike "Diario di un lebbroso" (anche in podcast), la storia dello scrittore statunitense tra i primi a sperimentare l’innovativa tecnica della fototerapia, grazie alla quale la sua condizione di malato migliorò notevolmente. "Un messaggio di grande speranza per tutti noi che soffriamo di questa malattia infiammatoria della pelle", ha spiegato Valeria Corazza, presidente di Apiafco. In programma anche la campagna di sensibilizzazione "La psoriasi? Una questione di punti in vista", promossa sui canali social nella settimana dal 22 al 29 ottobre. Con l’obiettivo di abbattere il più forte pregiudizio associato alla patologia, ossia che si tratti di una malattia contagiosa e trasmissibile, la campagna è caratterizzata da un registro linguistico ironico. Nella medesima settimana, inoltre, attivati due servizi focalizzati sulle esigenze del paziente psoriasico: una settimana di teleconsulenza dermatologica gratuita aperta a tutti i pazienti che desiderano usufruire del servizio attraverso il numero verde 800 72 12 58, e un Open day di screening gratuito sabato 29 ottobre a Bologna. Appuntamento in piazza del Nettuno dalle ore 9 alle ore 13, dove i volontari di Apiafco e i medici dell’UOC Dermatologia dell’IRCCS AOU Policlinico S. Orsola di Bologna, saranno presenti per accogliere i malati di psoriasi.