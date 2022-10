Psoriasi: al via la campagna itinerante "Oltre le apparenze"

L'iniziativa, promossa da Janssen Immunology in collaborazione con alcune associazioni pazienti, è volta a sensibilizzare sulla malattia psoriasica e le sue possibili manifestazioni

Parte da Milano la campagna informativa "Oltre le apparenze" sulla psoriasi, una malattia cronica della pelle che causa lesioni o placche caratterizzate da eritema e desquamazione. L'iniziativa, promossa da Janssen Immunology in collaborazione con alcune associazioni di pazienti, è volta a sensibilizzare sulla malattia psoriasica e le sue possibili manifestazioni. Intende, inoltre, dar luce alle numerose associazioni di pazienti esistenti. Per la tappa lombarda sono diversi gli ospedali aderenti all'iniziativa in cui sono disponibili volantini informativi e roll-up.