Vaccino anti-Hpv, nel 2021 copertura in aumento ma lontana da target

Come spiegato in una nota, la vaccinazione anti-Hpv è offerta gratuitamente e attivamente a ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita in tutte le Regioni e Province Autonome italiane. Entrando nel dettaglio dei numeri emersi dal report riferito al 2021, la copertura nazionale nelle ragazze della coorte 2009 (che hanno compiuto 12 anni nel 2021) è risultata essere al 32,2%. Percentuale salita al 53,5% nella coorte 2008 (13 anni). "Rispetto al 2020, nelle stesse fasce di età, si osserva rispettivamente un aumento del 1,9% e un calo del 5,1%", ha riferito il ministero della Salute, per poi sottolineare: "Continua il progressivo miglioramento delle coperture delle singole coorti, tuttavia, la copertura vaccinale media per Hpv nelle ragazze è sotto la soglia ottimale prevista dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (95% nel 12esimo anno di vita). Anche a livello regionale, nessuna Regione raggiunge il 95% in nessuna delle coorti".



Altri numeri



In riferimento ai dati regionali, le coperture con ciclo completo (2 dosi), nel 2021, hanno raggiunto un valore massimo dell'83,8% per la nate nel 2005 in Umbria, dell'82,3% per le nate nel 2006 sempre in Umbria, dell'81,9% per la coorte 2007 ancora in Umbria, del 74% per la coorte 2008 in Emilia Romagna e del 61,7% per la coorte 2009 rilevato nella PA di Trento. Mentre le Regioni in cui la copertura è risultata inferiore sono Sicilia, Campania e nella PA di Bolzano. Per quanta riguarda i ragazzi, la copertura nella coorte più giovane (2009) si è attestata al 26,7%, mentre quella della coorte 2008 al 43,9%. Rispetto al 2020, nelle stesse fasce di età, si è osservato, rispettivamente, un incremento del 2,58% e un calo del 3,32%.