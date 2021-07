Vaccino Hpv: in ragazzi e ragazze copertura lontana da target del 95%

Lo rileva un aggiornamento del ministero della Salute relativo al 2019. I dati delle coperture vaccinali, sia per le femmine che per i maschi, "mostrano un lieve miglioramento rispetto a quelle riferite al 31 dicembre 2018, ma si evidenzia un'ampia variabilità tra le Regioni" per tutti i gruppi considerati

Sia per le ragazze che per i ragazzi la copertura vaccinale media contro il papillomavirus è molto al di sotto della soglia ottimale prevista dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (95% nel dodicesimo anno di vita). Lo evidenzia un aggiornamento del ministero della Salute relativo al 2019, secondo cui i dati delle coperture vaccinali (ciclo completo), sia per le femmine che per i maschi, "mostrano un lieve miglioramento rispetto a quelle riferite al 31 dicembre 2018, ma si evidenzia un'ampia variabilità tra le Regioni" per tutti i gruppi considerati. Nel documento, il ministero sottolinea che sarebbero necessari "interventi mirati in specifici contesti geografici tenendo presente che la vaccinazione anti-Hpv, pur non rientrando tra quelle obbligatorie secondo la Legge 119/2017, è un Livello essenziale di assistenza".



Report ministero Salute: i dati nel dettaglio



Nello specifico, il report segnala che la copertura per ciclo completo per le ragazze undicenni mostra un lieve miglioramento rispetto a quella delle undicenni dell'anno precedente, con un valore del 41,60% nel 2019 rispetto al 40,34% nel 2018. Tuttavia, "resta inferiore rispetto alle rilevazioni storiche: infatti, la copertura vaccinale relativa alle undicenni nel 2017 era del 49,9%, nel 2016 del 53,1% e nel 2015 del 56,2%". È, invece, più alta rispetto a quella delle undicenni la copertura per ciclo completo per le ragazze dodicenni (del 2006 nel 2019): si attesta al 60,83%, ma resta comunque in calo rispetto a quelle degli anni precedenti. Nelle quindicenni la copertura per ciclo completo contro il papillomavirus è invece del 70,35%.

Anche per i ragazzi la copertura vaccinale risulta essere molto lontana dagli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, ma è in miglioramento rispetto all'anno precedente per quanto riguarda gli undicenni (32,25% nel 2019 rispetto al 20,82% nel 2018) e i dodicenni (44,84 % nel 2019 rispetto al 19,29% nel 2018).