Tumore alle ovaie di 8 Kg asportato all'ospedale 'Di Venere' di Bari

Eseguito martedì 18 ottobre, l’intervento di asportazione totale della massa tumorale e di chirurgia radicale completa è stato eseguito dall’équipe diretta dal professor Vicino, composta dalle dottoresse Rosalia Latrofa ed Emma Bassi e dallo strumentista Vito Antonicelli. "Un’operazione straordinaria, non solo per le dimensioni della massa tumorale asportata, grande 32 centimetri per 32 e pesante 8 chili, ma soprattutto per la modalità e la tempistica con cui è stato gestito il caso, dalla scoperta del tumore, in un quadro clinico veramente drammatico, alla soluzione adottata con esito favorevole", ha spiegato Vicino. Dopo una preparazione durata cinque lunghi giorni, è arrivato l’intervento risolutivo, che permetterà alla paziente di essere dimessa già sabato 22 ottobre.