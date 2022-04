4/12 ©Getty

Come si legge su un articolo pubblicato sul sito di Ingv, il radon è un gas radioattivo naturale prodotto dal decadimento dell’uranio presente nelle rocce e nel suolo. È incolore, inodore e insapore, motivo per cui non possiamo accorgerci della sua presenza, ma si muove in aria e in acqua ed è in grado quindi di diffondersi attraverso pori e fratture del suolo nell’atmosfera o all’interno degli edifici