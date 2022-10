Escherichia coli, ritirato un lotto di Fontina Dop di Pascoli Italiani

Questo quanto si legge nell'avviso pubblicato sul sito del ministero della Salute. I consumatori sono invitati a "non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso" ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di Fontina Dop a marchio Pascoli Italiani. Prodotto per Eurospin da Cooperativa Produttori Latte e Fontina soc. coop. a r.l., il lotto è stato ritirato per sospetta contaminazione da Escherichia coli. Come si legge nell’avviso pubblicato sul sito del ministero stesso, il lotto in questione è quello di produzione C252105286 da 250 grammi. Il motivo del richiamo sarebbe una "possibile presenza di Escherichia Coli, produttori di shiga tossina (STEC)", capace di scatenare gravi forme di diarrea emorragica. In rari casi, invece, può portare alla sindrome emolitica-uremica. Nell’avviso i consumatori sono invitati a "non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso".

Avviso rischio listeria monocytogenes approfondimento Infezione da Escherichia Coli: i sintomi da non sottovalutare Nella giornata di venerdì 14 ottobre, invece, il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un lotto di Gorgonzola Dolce DOP a marchio Pascoli Italiani, per la possibile presenza di listeria monocytogenes. I prodotti interessati dal richiamo fanno parte del lotto di produzione 218246252 prodotto dal caseificio Gelmini Carlo, con sede a Besate (Milano) in via Papa Giovanni XXIII, con data di scadenza o termine minimo di conservazione 8 novembre 2022. La possibile presenza di listeria monocytogenes ha portato a diversi richiami già nelle settimane scorse.

Cos’è l’Escherichia coli L'Escherichia coli è un batterio gram-negativo presente nel microbiota dell’uomo (comunemente noto come flora batterica), e di altri animali a sangue caldo. Si tratta della specie più nota del genere Escherichia. Il batterio è fondamentale per garantire una corretta digestione del cibo, e permette di contrastare la colonizzazione intestinale da parte dei patogeni. Nonostante la maggior parte dei ceppi di Escherichia coli sia innocua, ne esistono alcuni che possono causare diverse infezioni più o meno gravi, soprattutto per i bambini e per gli anziani, nei quali può determinare lo sviluppo di una grave forma di insufficienza renale. Le infezioni da Escherichia coli possono essere causate dall’ingestione di acqua o cibi contaminati, o da alimenti consumati crudi, come frutta e verdura, che rappresentano una delle principali fonti di rischio.