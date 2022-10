Depressione grave, psichiatri: possibile svolta da un nuovo farmaco

Si tratta dell'Esketamina, una molecola derivata dalla ketamina approvata dall'Agenzia Italiana del Farmaco lo scorso aprile. Ecco i risultati di uno studio italiano pubblicato sul Journal of Affective Disorders

L'Esketamina, una molecola derivata dalla ketamina approvata dall'Agenzia Italiana del Farmaco lo scorso aprile, potrebbe rappresentare una svolta nel trattamento della depressione, soprattutto per quanto riguarda la forma resistente ai trattamenti. È quanto emerso da uno studio italiano dedicato al farmaco, citato dalla Società Italiana di Psichiatria, nel suo congresso nazionale, in corso a Genova. Secondo gli specialisti della Sip, il medicinale funziona più velocemente dei farmaci attualmente in uso, risparmiando ai malati settimane decisive nel controllo dei sintomi.