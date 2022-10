Colesterolo, arriva Inclisiran: il farmaco che ne abbassa i livelli

Salute e Benessere

Covid ha peggiorato assistenza a pazienti con problemi cuore

C’è stato un declino notevole delle ospedalizzazioni per cause cardiovascolari e in generale per gli accessi ai servizi sanitari dedicati. Questo si è tradotto in un peggioramento delle condizioni di salute e della mortalità, ad esempio in caso di infarto. Emerge da un'indagine su scala globale pubblicata sull'European Heart Journal e coordinata da esperti della University of Leeds

I ricercatori hanno riesaminato i dati di un totale di 189 ricerche pubblicate in 48 Paesi sull'accesso ai servizi cardiologici dal dicembre 2019. È emerso che in tutto il mondo, gli ospedali hanno registrato un calo del 22% dei ricoveri di persone colpite da un grave attacco cardiaco in cui una delle arterie che servono il cuore è completamente bloccata (attacco cardiaco STEMI)