Effetto colesterolo “cattivo” sul cuore può dipendere anche dai geni

Lo ha sottolineato uno studio, pubblicato sulla rivista scientifica “Circulation”, condotto dagli esperti di Allelica, una società di software legata alla genomica. Ne è emerso come, combinando le informazioni sul livello del colesterolo “cattivo” con quelle sul Dna, si possano identificare con più facilità le persone che sono a maggior rischio cardiovascolare e che sarebbe altrimenti difficile individuare, in base ai modelli di rischio tradizionali

Il colesterolo è una sostanza grassa necessaria al corretto funzionamento dell’organismo. Come spiega “Epicentro”, portale dell’Istituto Superiore di Sanità, in particolare partecipa alla sintesi di alcuni ormoni e della vitamina D ed è un costituente delle membrane delle cellule. Prodotto dal fegato, può anche essere introdotto con la dieta. Il suo trasporto attraverso il sangue è affidato ad una tipologia specifica di particelle, cioè le lipoproteine. Esistono quattro tipi di lipoproteine, classificate in base alla densità, inversamente proporzionale alla quantità di colesterolo nel sangue. Le più importanti per la prevenzione cardiovascolare sono LDL, o lipoproteine a bassa densità o HDL, o lipoproteine ad alta densità. Proprio sull’effetto del colesterolo LDL (il cosiddetto colesterolo "cattivo") sul rischio di sviluppare un infarto miocardico è stato sviluppato uno studio, pubblicato sulla rivista scientifica “Circulation”.