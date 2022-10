Alzheimer, un test del sangue per confermare la malattia. Lo studio

L’Alzheimer è la più comune forma di demenza in età avanzata nell’uomo, tuttora incurabile. Nuove speranze per la sua diagnosi arrivano da una ricerca condotta da un gruppo di scienziati delle Università dell'Hokkaido e di Toppan, che assieme hanno sviluppato un metodo per rilevare l’accumulo di amiloide β (Aβ) nel cervello, una proteina che accumulandosi forma delle placche e che è comune nelle persone affette dal morbo, grazie a un test del sangue. Lo studio è stato pubblicato su Alzheimer's Research & Therapy.

Le parole dell’Oms

In occasione della recente presentazione del "Blueprint per la ricerca sulla demenza", un documento che posticipa al 2030 il tempo massimo per trovare una cura per l'Alzheimer, Soumya Swaminathanl, Chief Scientist dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha dichiarato: "La demenza senile è la settima causa di morte a livello globale, ma la ricerca su questo tema è meno dell'1,5% della produzione totale di ricerca sanitaria. E purtroppo, siamo in ritardo rispetto all'attuazione del piano d'azione globale sulla risposta alla demenza 2017-25".