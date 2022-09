Longevità, dal Dna i geni per invecchiare in salute. Lo studio

Cosa dice lo studio

Scoperto possibile meccanismo chiave dell'invecchiamento. Lo studio

"L'invecchiamento è un processo multifattoriale con molti geni che interagiscono tra loro con piccoli effetti. Gli autori dello studio hanno cercato proprio di identificare quali e quanti geni siano coinvolti in questo processo usando per la prima volta un grande numero di topi non consanguinei tra loro, in modo da valutare il diverso peso genetico", ha commentato Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Roma Tor Vergata. In particolare, sarebbero una decina i geni ad avere il maggiore impatto sulla longevità, con un’azione condizionata da diversi fattori ambientale, ed effetti diversi a seconda dell’età e del sesso. "Questi geni sono infatti noti per essere indotti da fattori estrinseci come agenti chimici (farmaci o stress), agenti fisici (ad esempio le radiazioni) oppure da altri geni", ha precisato Novelli. Dalla ricerca è emerso che molte delle regioni del Dna correlate alla longevità dei topi erano associate anche nell’uomo e nel verme C.elegans, dimostrando che si sono conservate nel corso dell’evoluzione. Una certa corrispondenza è stata riscontrata anche tra le regioni legate alla longevità e quelle correlate al peso corporeo e crescita, dimostrando che nella durata della vita incidono molti fattori, tra cui anche la dieta.