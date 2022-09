Chi beve caffè si ammala meno e vive più a lungo. Lo studio

Parola gli esperti

Contrariamente a quanto si possa pensare, due o tre tazze al giorno non solo erano associate a una riduzione dei decessi, ma anche a un calo delle malattie cardiovascolari. "I risultati suggeriscono che l'assunzione da lieve a moderata di caffè macinato, istantaneo e decaffeinato dovrebbe essere considerata parte di uno stile di vita sano", commenta Peter Kistler, uno degli autori dello studio. Da notare, però, che il caffè decaffeinato non è stato associato a una diminuzione delle aritmie, come la fibrillazione atriale. Rispetto a chi non beveva caffè, nello studio è stata osservata una riduzione del rischio per tutte le cause di morte: in particolare, una diminuzione dell’11% del rischio per i caffè istantanei, del 27% per i macinati e del 14% per i decaffeinati. Rispetto all’astinenza dal caffè, per le malattie cardiovascolari è stato osservato che con due, o tre, tazze al giorno le probabilità di ammalarsi si riducevano del 6% per i caffè istantanei, del 20% per i macinati e del 14% per i decaffeinati. Nonostante non siano emersi benefici rispetto l’effetto del decaffeinato sulle aritmie, rispetto a chi non consumava caffè sono stati evidenziati rischi più bassi, pari al 17%, per chi consumava quattro, o cinque, tazze di caffè macinato al giorno, e del 12% per due, tre, tazze al giorno di caffè istantaneo.