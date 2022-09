Fecondazione, donne a rischio ipertensione con embrioni congelati

Cosa dice la ricerca

Gravidanza, lo stress riduce le probabilità di rimanere incinta

Analizzando i dati di 4,5 milioni di nascite avvenute tra il 1988 e il 2015 in Danimarca, Norvegia e Svezia, i ricercatori dell’Università di Trondheim sono arrivati ad una conclusione: la fecondazione in vitro con uso di embrioni congelati, per quanto sicura, rispetto al trasferimento di embrioni freschi o al concepimento naturale, comporta un maggiore rischio di sviluppare disturbi ipertensivi in gravidanza per la donna. Una probabilità pari al 74% secondo gli scienziati, che non si verifica nelle donne sottoposte al trasferimento di embrioni freschi, per le quali il livello di rischio è simile a quello delle donne in gravidanza con concepimento naturale.