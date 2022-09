Dna, le radiazioni a basse dosi non lo danneggiano. Lo studio

Cosa dice lo studio

Nonostante si fosse sempre pensato il contrario, uno studio italiano condotto sui moscerini della frutta ha dimostrato che radiazioni a basse dosi, come i raggi gamma e X, non danneggerebbero il Dna, ma lo renderebbero più resistente all’esposizione di radiazioni ad alte dosi evitando, inoltre, la rottura dei cromosomi. La ricerca, coordinata dall’Università Sapienza di Roma, e condotta in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità (Iss), Università di Padova e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), è stata pubblicata sulla rivista Communications Biology. La ricerca, che ha anche individuato il gene responsabile della risposta protettiva, apre a nuove e importanti scoperte, in quanto potrebbe chiarire i fenomeni di radioresistenza studiati in molti tumori, perché il gene individuato nel moscerino è presente anche nell’uomo.