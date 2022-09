Malattie rare, Telethon: 500mila euro per finanziare 10 progetti

La fondazione ha annunciato i progetti vincitori del “Spring Seed Grant” 2022. L'iniziativa, lanciata per la prima volta nel 2019, è finalizzata ad aiutare le associazioni di pazienti con malattie genetiche rare a investire in modo mirato i propri fondi

500mila euro per finanziare 10 progetti di ricerca per lo studio di sei malattie genetiche rare . La fondazione Telethon, in una nota , ha annunciato i progetti vincitori del “Spring Seed Grant” 2022. L'iniziativa, lanciata per la prima volta nel 2019 e giunta quest'anno alla quarta edizione, è finalizzata ad aiutare le associazioni di pazienti con malattie genetiche rare a investire in modo mirato i propri fondi, attraverso la selezione dei migliori progetti di ricerca sulle proprie patologie di interesse.

I 10 progetti vincitori, selezionati da una commissione scientifica formata da ricercatori di fama internazionale, aiuteranno a fare luce sulle seguenti patologie rare: la sindrome di Phelan Mc-Dermid, la malattia di Fabry, la sindrome di Rett, la sindrome emolitico-uremica (Seu) atipica, la malattia di Lafora e la sindrome del neurosviluppo dovuta a mutazioni del gene CAMK2b. Sette sono le associazioni coinvolte: associazione italiana per la Sindrome di Phelan-McDermid, associazione Uniphelan, associazione italiana Anderson-Fabry, Pro RETT Ricerca - associazione per la ricerca sulla sindrome di Rett Onlus, Progetto Alice Onlus - associazione per la lotta alla Seu, Associazione Tempo Zero, Associazione Unici.



Finanziati ad oggi 37 progetti di ricerca



Il nome scelto per il bando non è casuale. "Come indica la parola seed, ogni finanziamento rappresenta un “seme” da gettare per iniziare un percorso di ricerca su un tema scarsamente studiato, come avviene spesso nell’ambito delle malattie genetiche rare", ha sottolineato Telethon. Finora sono stati finanziati 37 "seed grant”, che hanno aiutato a far luce su 20 malattie genetiche rare, per oltre 1,8 milioni di euro di investimento totale.

"Il bando "seed grant", alla sua quarta edizione, vede sempre più associazioni di pazienti che scelgono di investire i propri fondi in ricerca scientifica", ha riferito Francesca Pasinelli, direttrice generale di Telethon. "La Fondazione mette a disposizione le proprie competenze lanciando il bando, creando le commissioni internazionali di esperti scelti ad hoc, che valutino la qualità scientifica e il potenziale impatto sui pazienti dei progetti raccolti, e presentando alle associazioni quelli ritenuti meritevoli di finanziamento. A questo punto, sono le associazioni stesse a scegliere", ha concluso.