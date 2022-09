Camminare allunga la vita e protegge dalla demenza. Lo studio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Camminare allunga la vita, meglio ancora se a passo veloce. A suggerirlo sono i risultati emersi da un maxi studio senza precedenti condotto da Matthew Ahmadi, del Centro Charles Perkins dell'Università di Sydney, secondo cui se si passeggia a ritmo sostenuto non sono necessari i 10mila passi al giorno raccomandati per stare in salute, ma ne bastano molti meno.