Camminare per dimagrire, come e quanto? 5 consigli

Una delle forme di esercizio più facili da fare e che può coinvolgere chiunque. Ma come farlo e cosa bisogna sapere? Condividi:

Camminare regolarmente offre molti potenziali benefici per la salute, inclusa la perdita di peso. È anche una delle forme di esercizio più facili ed economiche che una persona possa fare. I medici concordano ampiamente sul fatto che l'inattività è una potenziale causa di molte condizioni che si possono prevenire, come le malattie cardiache e l'obesità. Per questo è importante camminare per dimagrire. Numerosi studi hanno sottolineato come camminare sia fondamentale, ma ci sono alcune cose che una persona può fare per dimagrire più velocemente. Ecco i nostri cinque consigli: Aumentare il ritmo

Camminare in salita

Concentrarsi su forma e postura

Inserire esercizi di resistenza

Power walking ad intervalli

Aumentare il ritmo approfondimento Allenamento a casa, 7 accessori e piccoli attrezzi da avere Camminare regolarmente può aiutare a perdere peso e migliorare i livelli di forma fisica. Come per la corsa, il nuoto e altre forme di esercizio aerobico, il ritmo fa la differenza. Una persona brucia più calorie camminando a ritmo sostenuto rispetto a camminare più lentamente. Aumentare il ritmo però non significa che una persona debba correre, basta camminare a passo svelto per bruciare calorie extra e ottenere più velocemente la perdita di peso. Camminare in salita Per aumentare il consumo di calorie, una persona dovrebbe camminare regolarmente in salita. Per alcuni, potrebbe significare aumentare la pendenza del tapis roulant, mentre altri potrebbero cambiare il proprio percorso inserendo piccoli pendii o leggere salite da affrontare ogni due o tre volte alla settimana.