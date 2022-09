Malattie cardiovascolari, l'importanza della medicina di genere

Il genere è da considerare anche nelle azioni di prevenzione



approfondimento

“Il genere e il sesso hanno un ruolo importante nel determinare differenze in patologia umana nell’ambito della insorgenza, incidenza, progressione, risposta ai trattamenti e prognosi. Lo stato di salute o malattia può essere influenzato non solo da aspetti biologici legati al sesso ma anche da fattori dipendenti dall’ambiente e dallo stile di vita legati al genere”, ha riferito Elena Ortona, direttrice del reparto di fisiopatologia di genere del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità. Per questo, “considerare il genere nelle azioni di prevenzione e di cura è necessario per promuovere l’equità e l’appropriatezza degli interventi e realizzare azioni efficaci di promozione della salute e prevenzione, contribuendo a rafforzare la centralità della persona”, ha aggiunto.

“Oggi, diversamente dal passato, il concetto di promozione della salute tiene conto di un approccio biopsicosociale di tipo integrato su diversi livelli di funzionamento della persona, ed in questo la pratica del Dragon Boat può svolgere un ruolo importante”, ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Dragon Boat Antonio De Lucia, sottolineando come l'attività fisica esercitata pagaiando, come nel caso del Dragon Boat, aiuti a migliorare il funzionamento del cuore, ma anche la funzionalità respiratoria e metabolica. "Per questa ragione come Federazione ci impegniamo a supportare queste donne organizzando sia attività agonistiche sia eventi promozionali”, ha concluso.