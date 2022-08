Insufficienza cardiaca, da un farmaco nuove speranze per i pazienti

Il dapagliflozin si è dimostrato in grado di ridurre in maniera significativa il rischio di morte cardiovascolare o il peggioramento della patologia in uno studio di Fase III Deliver

Il dapagliflozin, un farmaco appartenente alla classa degli inibitori selettivi de co-trasportatore renale di sodio e glucosio (SGLT2) si è dimostrato in grado di ridurre in maniera significativa il rischio di morte cardiovascolare o il peggioramento dell’insufficienza cardiaca nei pazienti con insufficienza cardiaca con frazione di eiezione (LVEF) lievemente ridotta o preservata. Lo indicano i risultati di uno studio di Fase III Deliver, pubblicati sulla New England Journal of Medicine e presentati al Congresso 2022 della European Society of Cardiology.

Questa scoperta potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella lotta all’insufficienza cronica, una malattia cronica destinata a peggiorare nel tempo che colpisce circa 64 milioni di persone in tutto il mondo ed è associata a importanti effetti in termini di malattie associate e mortalità.